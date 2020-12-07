"دوت الخليج الفني" يدشن حملة لدعم تكريم اسم الراحل محمود ياسين في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - دشن "دوت الخليج الفني" حملة لمطالبة إدارة مهرجان القاهرة السينمائي والاستاذ محمد حفظي، رئيس المهرجان بتكريم اسم النجم الراحل محمود ياسين، والذي قام بأكثر من 150عملا في ختام مهرجان القاهرة السينمائي وأن يتم إطلاق جائزة الختام باسمه.

ومن المقرر أن يدعم حملة "دوت الخليج الفني" عددًا كبير من نجوم ونجمات الفن.



كانت الفنانة شهيرة عبرت عن غضبها من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، وذلك لتجاهله الفنان الراحل محمود ياسين ، والذي رحل عن عالمنا في شهر أكتوبر الماضي.