إصابة صابرين بفيروس كورونا.. شاهد

وقالت «صابرين» خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن الموضوع في اصله مجرد مزاح وهزار ليس أكثر، خاصة أن زوجها خفيف الظل ويحب الضحك والمزاح، لذلك تحدثت مع الإعلامي عمرو أديب بنفس روح الدعابة.
وتابعت «أنا بحب الأهلي جدا وزوجي زملكاوي بس المبارة الأخيرة كانت حاسمة جدا والفريق الأحمر حسم الفوز على غريمة الأبيض».
وأشارت إلى أنها سعيدة بمشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، موضحة أن تكريم الكاتب وحيد حامد رائع جدا وهذا التكريم جاء متأخرأ.
وأوضحت أنها أنتهت من تصويرؤ فيلم مع المخرج شريف عرفة ومحمد هنيدي ومنه شلبي وعمرو عبد الجليل، والآن ستسعد لتصوير 3 أفلام
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