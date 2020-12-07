أخبار الفن| ظهور صادم لـ فيفي عبده بعد أزمتها الصحية.. ابن هشام سليم أنثى في البطاقة

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:

رد نور ابن الفنان هشام سليم على منتقديه بسبب ارتدائه حلقا بعد تحوله جنسيًا إلى ذكر ونشر مقطع فيديو من خلال حساية الشخصى عبر خاصية " استورى " . وقال نور في الفيديو " كلمة للشباب اللى داخلة تتكلم عن الحلق بتاعى وان الحلق مضايقهم ، طالما البطاقة مكتوب فيها أنثى هعمل اللي أنا عايزه، فرقت إيه أنا لابس حلق بقيت أنا كدا خلاص كل اللي أنا عملته اتمسح"

صدمت الفنانة فيفي عبده، متابعيها عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات انستجرام، من خلال نشر مقطع فيديو قصير عبر خاصية ستور (القصص) ظهرت فيها خلال أدائها وصلة رقص داخل منزلها. وصدمت فيفى عبده فى مقطع الفيديو الراقص الذي ظهرت به متابعيها بسبب الأزمة الصحية التي تعرضت لها، وهذا المقطع كان قد سبق نشره منذ فترة، وليس خلال الوقت الحالي.

نشرت الراقصة البرازيلية لورديانا، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، من حفل زفاف مصرى قامت بإحياؤه. وظهرت الراقصة لورديانا، تؤدي وصلة رقص بلدي، على نغمات أغنية «روحي للي حبتيه»، في ظل تفاعل الحضور معها في حفل الزفاف التي أشعلته بفقراتها الراقصة.

حضرت الفنانة هنادي مهنا، وزوجها الفنان أحمد خالد صالح، فعاليات رابع أيام الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في أول ظهور لهما بعد شهر العسل والزواج. كانت، هنادي مهنا، شاركت جمهورها قبل أيام عدة صور من شهر العسل، وظهرت هنادى مهنا فى الصورة برفقة زوجها النجم أحمد خالد صالح، في جزر المالديف.

علم «دوت الخليج» أن الفنانة نجلاء بدر، بدأت مؤخرًا في تصوير مشاهدها بمسلسل «نسل الأغراب» مع الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة، والمنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2021. وبدأت نجلاء بدر تصوير المشاهد في مسلسل «نسل الأغراب» قبل أيام قليلة، وتواصل التوصير في الأيام الحالية على قدم وساق، في الوقت الذي باتت في منشغله بالتصوير حتى أخر دسيمبر الجاري، ومن جهة أخرى أوشكت «نجلاء» على الإنتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل «لؤلؤ».

قال الفنان الشاب محمد يسري -ابن الفنان الراحل ابراهيم يسري- في لقاء خاص بكاميرا دوت الخليج، وعلى هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إنه فخور بحضور ندوة تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، مشيرًا إلى أهمية «حامد» كرمز ثقافي وفكري، ومن أهم كاتبي السيناريو في مصر خلال الفترة السابقة.