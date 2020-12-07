إصابة صابرين بفيروس كورونا بعد أيام من مشاركتها في مهرجان القاهرة

الفنانة صابرين أعلنت إصابتها بفيروس كورونا بعد أيام من مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

إصابة صابرين بفيروس كورونا

وأقلقت الفنانة صابرين الجمهور بعد الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا، وأعلنت الخبر عبر حسابها الشخصي بفيسبوك وقالت:"الحمد لله إيجابي كورونا.. دعواتكم"، وذلك بعد أيام من إعلانها إصابة شقيقها وزوجته بفيروس كورونا، ولكن صابرين أثارت الجدل بسبب تراجعها عن التدوينة وعدم نشر أي توضيح عبر صفحاتها بمواقع التواصل.

صابرين تقلق الجمهور بعد إصابتها بكورونا

وجاءت إصابة الفنانة صابرين بفيروس كورونا، بعد أيام من مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، الأربعاء الماضي، وتواجدت صابرين على السجادة الحمراء وكذلك في مراسم حفل الافتتاح، وهو ما أثار القلق خوفاً من تكرار أزمة مهرجان الجونة في مهرجان القاهرة، بإصابة عدد من الفنانين وحضور المهرجان بالفيروس، رغم زيادة الإجراءات الاحترازية في المهرجان.

وشهدت الفترة الأخيرة إصابة عدد من الفنانين والمشاهير بفيروس كورونا ومنهم الفنانة نشوى مصطفى، وكذلك عدد من النجوم المشاركين في مهرجان الجونة السينمائي مثل الفنانة بسمة وعلا رشدي وأحمد داوود وآسر ياسين وأمينة خليل والمطرب ويجز وسارة عبد الرحمن وريم العدل وغيرهم.

أحدث أعمال الفنانة صابرين الفنية

وخطفت الفنانة صابرين الأنظار في الفترة الأخيرة بسبب إطلالاتها الجديدة بدون حجاب، وآخرها في مهرجان القاهرة السينمائي، وتعاقدت في الفترة الأخيرة على عدة أعمال فنية جديدة وأبرزها في فيلم بعنوان "المحكمة" مع المخرج محمد أمين، بالإضافة إلى فيلم بعنوان "الصحبة الحلوة"، كما تنتظر صابرين عرض فيلمها الجديد "الإنس والنمس" مع الفنان محمد هنيدي ومنة شلبي وعمرو عبد الجليل، والذي انتهت من تصويره في الفترة الأخيرة.

وشاركت الفنانة صابرين في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "ليالينا 80" مع الفنان خالد الصاوي، ولم تحسم إلى الآن مصير مشاركتها في موسم رمضان المقبل، وشاركت صابرين في العام الماضي في عدة أعمال درامية مثل مسلسل "أفراح إبليس" و "فكرة بمليون جنيه" وغيرها.