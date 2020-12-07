وحيد حامد بعد الاستقبال الحافل في ندوة تكريمه بمهرجان القاهرة:"منحتوني عمر جديد"..بالصور

وحيد حامد السيناريست والكاتب المصري الكبير أقيمت له ندوة ظهر اليوم الأحد، على هامش تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42، بحضور عدد كبير من النجوم، منهم يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي ونيللي كريم وآسر ياسين وتامر حبيب وساندرا نشأت ومحمد العدل والإعلامية منى الشاذلي، ونجله المخرج مروان حامد، وأدار الندوة الناقد المصري طارق الشناوي.

استقبال حافل في ندوة تكريم وحيد حامد بمهرجان القاهرة

في البداية صعد وحيد حامد إلى خشبة المسرح المكشوف بدار الأوبرا، بمساعدة نجله المخرج المصري، وسط حفاوة شديدة ووصلة تصفيق من محبيه امتدت لدقائق، حيث وجه الشكر بعدها لكل الحضور وأكد أن حالة الاستقبال والترحيب التي وجدها منحته عمرًا جديدًا.

وحيد حامد تحدث عن تفاصيل بعض من مشواره الفني، وأشاد بكل من ساعدوه في بدايته ولم يكترثوا لكونه كاتب شاب، بل تعاملوا معه على أساس موهبته، لافتًا إلى أنه كان شديد الإخلاص في كل كلمة كان يكتبها في أعماله، ولم يكسب مالًا إلا مما يكتبه، مشددًا على أنه كان يكتب ما يقتنع به فقط، دون أن يضع حسابًا لأي شخص، أو يفعل شيئًا من أجل منصب.

سبب تعاون وحيد حامد مع المخرجين الأصغر سنًا

وأوضح الكاتب الكبير أنه عندما كان يشعر أن كتاباته بدأت تأخذ الشكل التقليدي الذي لم ينل إعجابه، كان يحاول حينها التعاون مع الجيل الأصغر منه، ليضيفوا وجهة نظرهم التي تزيد من نجاح العمل ويطوروا أفكاره، ومن بين هؤلاء كانوا محمد ياسين وتامر محسن وآخرين.

وحيد حامد أيضًا أكد أن فيلم "سوق المتعة" الذي شارك في بطولته كل من محمود عبد العزيز وإلهام شاهين، يعتبر من أهم أعماله السينمائية، كما كشف أنه كان يتمنى أن يكون من بين الحضور في ندوة تكريمه كل من أحمد زكي ومحمود ياسين ومحمود عبد العزيز ومحسن زايد وغيرهم.

ولفت الكاتب الكبير إلى أنه تعلم التواضع من أشخاص مهمين مثل عبد الرحمن الشرقاوي ونجيب محفوظ وغيرهم، موضحًا أن الجيل الأكبر منه كان يحتوي وزملائه، وهو ما حاول فعله مع الجيل الأصغر منه.

وحيد حامد وعلاقته بنجله مروان حامد

وعن نجله المخرج مروان حامد، أكد أن علاقته به علاقة أب في الأساس لكنه يستشيره في أعماله، ويعرضها عليه بمجرد الانتهاء من كتابتها، إلا أنه لا يحاول التدخل في أعمال نجله، موضحًا أن مروان هو من أكثر المخرجين الذي تعامل معه وكان يخاف منه، كما تحدث عن زوجته الإعلامية الكبيرة زينب سويدان ووصفها بـ"الوتد" في حياته لأنها شجعته كثيرًا، كما أنها كانت سببًا في تقديم مروان حامد أولى تجاربه السينمائية.

وفي نهاية الندوة عرض فيلم تسجيلي قصير يحتوى على كلمات مقتضبة من عدد من النجوم الذين تعاونوا معه ورأيهم في التجربة معه، ومن هؤلاء كان النجم كريم عبد العزيز وهند صبري ويسرا وتامر حبيب والناقد أندرو محسن والناقد أحمد شوقي وآخرين.