الفنان طلعت الشريف يتعرض لإصابات شديدة بالوجه نتيجة حادث مروري( صورة)

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرض الممثل طلعت الشريف، لحادث مروري نتج عنه إصابات شديدة في الوجه وإصابة في الذراع اليمنى والقدم اليسرى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان يظهر خلالها مدى الإصابات الكبيرة التي تعرض لها.

وقال في تصريحات صحفية، إنه تعرض للحادث خلال ذهابه للعمل حيث يشارك في أحد المسلسلات المرتقب عرضها في رمضان 2021

يذكر أن أخر مشاركات طلعت الشريف الفنية كانت في مسلسل "البيت الكبير3" من بطولة كل من أحمد بدير، ولوسى، وسوسن بدر، مجدى كامل.

تدور أحداثه في إطار اجتماعى حول قضايا المرأة فى الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر، وغيرها من المشكلات الاجتماعية التى لا تزال تفرض نفسها بقوة على محافظات الوجه القبلي.