الجمهور يبحث عن شريهان.. لهذا السبب

تصدرت الفنانة شريهان، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد الاحتفال بحلول عيد ميلادها أمس الأحد.

ولم تكن حياة شريهان بعيدة عن الجميلات التي واجهن صعوبات في حياتهن، فمن الممكن تشبيه حياتها بحياة نجمة الاغراء مارلين مونرو او الكثير من نجمات عالميات ولكن الفرق الوحيد بين شريهان وهؤلاء انها لم تستلم وظلت متمسكة بحياتها ومؤمنة بدورها ورسالتها الفنية.

- رفض والدها الاعتراف بها:

لم تتعرف شريهان على والدها بسبب رفضه الاعتراف بها وهو نفس ما واجهته مارلين مونرو حيث عاشت حياتها دون ان تتعرف على والدها، ونسبت خلافات بينها وبين عائلة والدها مما اعطاها دوافع لدراسة القانون.

- إصابة شريهان بالشلل:

في أواخر الثمانينيات، عانت شريهان من الإصابة بشلل بسبب تعرضها لحادث على طريق مصر اسكندرية الصحراوي بعد اصطدام سيارتها بسيارة اخرى.

ونقلت شريهان على الفور إلى مستشفى في الاسكندرية ولكن بسبب حالتها الحرجة واصابتها بكسر في عمود الفقري والحوض سافرت على متن طائرة خاصة الى باريس.

- إصابة شريهان بالسرطان:

نجت شريهان من مأساة أن تعيش حياتها على كرسي متحرك، ليضع القدر في طريقها أزمة صحية جديدة حيث اصيبت عام 2002 بمرضين في الغدد اللعابية وخضعت إلى عملية جراحية في باريس استغرقت 18 ساعة، ثم خضعت لعدد قياسي من عمليات التجميل لإصلاح ما أفسده السرطان في وجهها.

- وفاة عمر خورشيد شقيق شريهان:

أثناء تقديم شريهان مسرحية "سك على بناتك" 29 مايو 1981 مع النجم الراحل فؤاد المهندس تلقت خبر وفاة شقيقها عازف الجيتار عمور خورشيد الذي فجعها وأصيبت بصدمة كبيرة واصيبت بشلل لفترة.