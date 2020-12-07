تفاصيل أول عمل فني يجمع بين هيفاء وهبي ويسرا

القاهرة - محمد ابراهيم - وافقت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، بصورة مبدئية على التعاون مع النجمة يسرا، لأول مرة.

ومن المقرر أن تتقاسم هيفاء وهبي مع يسرا بطولة مسلسل تلفزيوني سيعرض في موسم دراما رمضان 2021.

وصرح منتج المسلسل، جمال العدل، أن هيفاء وهبي لم تتعاقد على العمل الفني حتى الآن لظروف سفرها إلى الولايات المتحدة، لكنها ستوقع بعد عودتها مباشرة من هناك، بحسب برنامج "إي تي بالعربي".

ويتولى إخراج المسلسل، أحمد عادل، الذي سبق وأن تعاون مع يسرا في آخر مسلسلاتها "خيانة عهد"، الذي عرض في رمضان العام الحالي، وشاركت في بطولته حلا شيحة وعبير صبري وهنادي مهنا وخالد سرحان.

وكان آخر مسلسلات هيفاء وهبي "أسود فاتح"، الذي عرض في شهر سبتمبر/ أيلول على منصة "شاهد في آي بي" الرقمية. ومسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي وشريف سلامة وروجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وصبري فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين، وتأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.