مهرجان القاهرة يتدارك أزمة تجاهل تكريم محمود ياسين وابن حسن يوسف غاضب لعدم دعوة والده

مهرجان القاهرة السينمائي تراجع عن عدم تكريم الفنان الراحل محمود ياسين في دورته الـ42، بعد الهجوم على إدارة المهرجان بسبب تجاهل الفنان الراحل في حفل الافتتاح.

مهرجان القاهرة يكرم محمود ياسين في حفل الختام

وقررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي تكريم الفنان الراحل محمود ياسين خلال فعاليات حفل الختام نهاية هذا الأسبوع، وذلك بعد صدمة الجمهور وعائل محمود ياسين من تجاهل تكريم الفنان الراحل في حفل افتتاح المهرجان الأسبوع الماضي، خاصة إن الفنان رحل قبل أيام قليلة من بداية المهرجان، وتوقع الجميع أن يذكر اسم الفنان الراحل في الحفل أو تكريمه ولكن المهرجان تجاهل الأمر.

مهرجان القاهرة يتدارك أزمة تجاهل محمود ياسين

وعلق عمرو محمود ياسين على قرار مهرجان القاهرة بتكريم والده في حفل الختام، خلال تصريحات تلفزيونية له، وقال إنها خطوة جيدة من المهرجان أن تتدارك الأمر وتقرر تكريم محمود ياسين في حفل الختام، ولكن ذلك لا يمحي استغرابه واستغراب الجمهور من تجاهل تكريم والده في حفل الافتتاح، لأنه أحد رموز السينما المصرية وآخر الراحلين قبل إقامة المهرجان الذي من دوره الاحتفاء برموز السينما، وأضاف إن تكريم والده سيضيف للمهرجان وتجاهله ينتقص منه، وأن الراحل وأسرته لن يستفيدوا شيئاً من الأمرين.

وعبرت أسرة محمود ياسين عن غضبها من تجاهل تكريم محمود ياسين في مهرجان القاهرة، وهاجمت شهيرة، أرملة الراحل، محمد حفظي رئيس المهرجان، بسبب تصريحاته التي برر بها عدم تكريم الراحل، وسخرت منه، ونفس الأمر بالنسبة لعمرو محمود ياسين والذي عبر عن اندهاشه من تجاهل المهرجان لوالده، وكذلك شقيقته رانيا محمود ياسين والتي نشرت فيديو عبرت به عن استيائها من الأمر بالإضافة إلى حفيد محمود ياسين والذي هاجم المهرجان لنفس السبب.

ابن حسن يوسف غاضب لعدم دعوة والده في مهرجان القاهرة

ولم تتوقف الانتقادات لمهرجان القاهرة على محمود ياسين وأسرته فقط، ولكن يبدو أن عدد من النجوم غاضبين بسبب تجاهل دعوتهم للمهرجان ومنهم الفنان حسن يوسف، والذي عبر نجله عن غضبه بسبب تجاهل دعوة والده للمهرجان، ونشر تدوينة على حسابه بفيسبوك وقال بها:" لما حسن يوسف يبقي مش بيتعزم علي مهرجان القاهرة.. يبقي اكيد في حاجة غلط..".