حسين الجسمي وتامر حسني ووائل كفوري أولى مفاجآت حفلات مهرجان دبي للتسوق

كشف مهرجان دبي للتسوق عن أولى مفاجآت الدورة 26 من المهرجان والمقامة خلال شهر ديسمبر الجاري، والتي ستشهد مشاركة عدد من نجوم الغناء العرب والعالميين في حفلات بالمهرجان.

حسين الجسمي وتامر حسني بافتتاح مهرجان دبي للتسوق

وأعلنت إدارة مهرجان دبي للتسوق عن أولى فعاليات الدورة 26 من المهرجان، والتي تعود هذا العام بعدة فقرات ترفيهية وتسويقية، ومن بينها فعاليات فنية وحفلات غنائية للنجوم العرب والعالميين، وكشف موقع "إي تي بالعربي" عن مشاركة النجمين تامر حسني وحسين الجسمي في حفل افتتاح المهرجان في يوم 17 ديسمبر.

ويحيي حسين الجسمي مع تامر حسني حفل غنائي ضخم مشترك في افتتاح المهرجان، في ساحة حديقة البرج القريبة من برج خليفة، وتعتبر تلك أولى مفاجآت المهرجان الغنائية، ومن المتوقع أن يعلن عن مشاركة عدد من النجوم في الحفلات بالمهرجان بعد عودته بقوة هذا العام بعد أزمة فيروس كورونا، وأيضاً بعد عودة الحفلات الجماهيرية في دبي في الفترة الأخيرة.

وائل كفوري في حفل بمهرجان دبي للتسوق

وأعلن الفنان وائل كفوري عن مشاركته أيضاً في مهرجان دبي للتسوق، والذي يعتبر أولى حفلاته الجماهيرية بعد أزمة فيروس كورونا، وكذلك أول حفلاته في 2020، وسيحيي حفل في رأس السنة في 31 من الشهر الجاري، خلال فعاليا مهرجان دبي للتسوق في دبي فيستيفال سيتي، ونشر بوستر الحفل على حسابه بانستقرام ودعي الجمهور للانضمام إليه في الحفل المنتظر.

مفاجآت مهرجان دبي للتسوق

وتنطلق الدورة 26 من مهرجان دبي للتسوق في الفترة من 17 ديسمبر إلى 30 يناير، وتشهد تلك الفترة عدة فعاليات فنية وترفيهية وتسويقية، ومن بينها مشاركة الممثل البريطاني الكوميدي جاك وايتهول، ونشر حساب المهرجان خبر مشاركته وعلق:" لأول مرة في دبي - جاك وايتهول! سيحضر الممثل الكوميدي البريطاني جولته الدولية "ستود أب" إلى دبي في 14 يناير كجزء من مهرجان دبي للتسوق. ستتوفر التذاكر قريباً".

ويذكر أن حسين الجسمي شارك مؤخراً في حفلات اليوم الوطني الإماراتي في حفل بالشارقة، بالإضافة إلى عدد من الفنانين مثل عيضة المنهالي وشمة حمدان ومحمد الشحي، ومن المقرر ان تستمر الحفلات في دبي خلال الشهر الجاري بعد عودتها من توقف فيروس كورونا، ومنها حفل للفنان محمد حماقي ومحمود العسيلي في 25 ديسمبر الجاري.