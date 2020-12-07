إيمي سمير غانم تكشف معاناتها بسبب مسحة كورونا بفيديو طريف بعد إصابة زوج شقيقتها دنيا

إيمي سمير غانم عبرت عن معاناتها في العزل الصحي ومن مسحة فيروس كورونا في فيديو طريف نشرته على حسابها بانستقرام، وذلك بعد إصابة رامي رضوان، زوج شقيقتها دنيا سمير غانم.

إيمي سمير غانم في العزل الصحي بعد إصابة رامي رضوان

وكشفت إيمي سمير غانم عن معاناتها بسبب إجرائها لمسحة فيروس كورونا، ونشرت فيديو على حسابها بانستقرام، ظهرت به وهي مستخدمة لأحد الفلاتر والذي جعل من انفها كبير الحجم، وقالت ان ما حدث لأنفها هو بسبب إجرائها لمسحة فيروس كورونا، وعبرت عن معاناتها بسبب آلام المسحة والالتهابات التي حدثت لها، بالإضافة إلى تغير حجم أنفها بسببها.

إيمي سمير غانم تكشف معاناتها بسبب مسحة كورونا

ولاقى فيديو إيمي سمير غانم تفاعل كبير من الجمهور بسبب طرافتها وخفة ظلها أثناء التعبير عن شكواها من إجراء مسحة فيروس كورونا، وكذلك بعدما نشرت فيديو بفيلتر آخر عبرت به عن شكواها من تواجدها في العزل الصحي في المنزل، وقالت إن وجهها تأثر وأصبح عريضاً بسبب تواجدها بالمنزل، وعبرت عن غيرتها بسبب تواجد الآخرين في الخارج واحتفالاتهم وتألقهم على عكس ما تفعله دوت الخليج.

وتتواجد إيمي سمير غانم في العزل الصحي مع عائلتها، وذلك بعد إصابة المذيع رامي رضوان، زوج دنيا سمير غانم بفيروس كورونا، وهو ما جعل العائلة تجري مسحة فيروس كورونا للتأكد من عدم انتقال العدوى إليهم، وهو ما شاركت به إيمي سمير غانم الجمهور على انستقرام، وكشف رامي رضوان في مداخلة هاتفية له بعد إصابته بالفيروس عن عدم انتقال الفيروس لأحد أفراد العائلة وطمأن الجمهور على الحالة الصحية للفنانة دنيا سمير غانم بعد قلق الجمهور عليها.

الحالة الصحية لدنيا سمير غانم بعد إصابة زوجها بكورونا

ونشرت دنيا سمير غانم منذ أيام صورة لها مع زوجها رامي رضوان، ودعت له بعد إعلان إصابته بكورونا وقالت:" بحبك أوي، ربنا يحفظك و يخليك ليا و ربنا يحفظنا جميعا"، وقال رامي رضوان إنه اعتذر عن حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة بسبب شعوره بأعراض كورونا، وأجرى مسحة في اليوم التالي وتأكد من إصابته، وقال إنه يشعر بأعراض خفيفة ويتواجد في العزل الصحي بمنزله.