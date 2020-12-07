هيفاء وهبي مفاجأة مسلسل يسرا في موسم رمضان 2021!

هيفاء وهبي ويسرا شغلتا الجمهور في الفترة الأخيرة بعد تداول أخبار مشاركتهما سوياً في مسلسل لرمضان المقبل، لأول مرة معاً في عمل تمثيلي.

هل تجتمع يسرا مع هيفاء وهبي لأول مرة؟

وتداولت أخبار بكثافة في الفترة الأخيرة حول مشاركة الفنانة هيفاء وهبي مع الفنانة يسرا في مسلسل جديد لرمضان 2021، وهو الأمر الذي قد يعتبر المفاجأة الأبرز في موسم دراما رمضان المقبل، باجتماع النجمتين لأول مرة في عمل درامي، ولكنهما لم يعلقا على الأخبار المتداولة في الفترة الأخيرة، ولم تنشر هيفاء وهبي أرد رد أو توضيح حول هذه الأخبار.

هيفاء وهبي ويسرا المفاجأة الأبرز في رمضان 2021

ولمح المنتج جمال العدل، منتج المسلسل، إلى إمكانية جمع النجمتين في المسلسل، وأكد صحة الأخبار المتداولة، ولكنه كشف عن عدم توقيع هيفاء وهبي رسمياً حتى الآن، وقال في تصريحات له مع برنامج "إي تي بالعربي" إن هيفاء وهبي أبدت موافقتها المبدئية على مشاركة يسرا بطولة مسلسلها الجديد، ولكنهم في انتظار الموافقة النهائية والتعاقد الرسمي الفترة المقبلة.

ويبدو أن الجمهور في انتظار المفاجأة الكبيرة في الموسم الدرامي المقبل، بتقاسم هيفاء وهبي ويسرا بطولة المسلسل، والذي يتولى إخراجه سامح عبد العزيز ومن تأليف أحمد عادل، وقد تعتبر تلك الثنائية الأبرز في الموسم، والذي يشهد عدة ثنائيات أيضاً مثل أمير كرارة وأحمد السقا في مسلسل "نسل الأغراب" وكريم عبد العزيز وأحمد مكي في مسلسل "الاختيار" وغيرها.

أعمال يسرا وهيفاء وهبي الأخيرة

ويذكر أن الفنانة هيفاء وهبي قد عرض لها مؤخراً مسلسل "أسود فاتح"، والذي تأجل عرضه من موسم رمضان الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا، وشارك في بطولته عدد من النجوم مثل صبري فواز وروجينا وأحمد فهمي وفراس السعيد وشريف سلامة وغيرهم، وتعتبر مشاركتها المحتملة في مسلسل يسرا الجديد أول بطولة ثنائية لها مع نجمة تلفزيونية في مسيرتها.

وقدمت الفنانة يسرا في موسم دراما رمضان الماضي مسلسل "خيانة عهد"، والذي حقق نجاح ومشاهدة كبيرة في الموسم، وشارك في بطولته عدد من النجوم مثل حلا شيحة وجومانا مراد وخالد أنور وغيرهم، وهو أيضاً من انتاج جمال العدل وإخراج سامح عبد العزيز.