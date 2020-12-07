إنچي علاء: مسلسل كوڤيد 25 قصة درامية من خيالي

قالت السيناريست إنچي علاء،إن فكرة مسلسل " كوڤيد 25" الذي يقوم ببطولته الفنان يوسف الشريف مختلفة تمامًا عن كل الأعمال التي قدمها من قبل.

وأضافت إنچي علاء، في تصريح لـ "دوت الخليج": "إن مسلسل كوفيد 25 ليس له علاقة بأي عمل قدمته من قبل.. ففي هذا المسلسل أقوم بكتابة قصته والسيناريو والحوار الخاص به ولا أصمم أزياء شخصياته مثل الأعمال السابقة".

وتابعت: المسلسل قصة درامية من خيالي وإلى الآن لم أغير اسم العمل .. ولم انتهي من كتابته بعد".

وكان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر قد دشن هاشتاج #يوسف_الشريف بعد إعلانه طرح مسلسل كوڤيد ٢٥.