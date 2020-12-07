إنچي علاء: مسلسل كوڤيد 25 قصة درامية من خيالي

قالت السيناريست إنچي علاء،إن فكرة مسلسل " كوڤيد 25" الذي يقوم ببطولته الفنان يوسف الشريف مختلفة تمامًا عن كل الأعمال التي قدمها من قبل.
وأضافت إنچي علاء، في تصريح لـ "دوت الخليج": "إن مسلسل كوفيد 25 ليس له علاقة بأي عمل قدمته من قبل.. ففي هذا المسلسل أقوم بكتابة قصته والسيناريو والحوار الخاص به ولا أصمم أزياء شخصياته مثل الأعمال السابقة".
وتابعت: المسلسل قصة درامية من خيالي وإلى الآن لم أغير اسم العمل .. ولم انتهي من كتابته بعد".
وكان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر قد دشن هاشتاج #يوسف_الشريف بعد إعلانه طرح مسلسل كوڤيد ٢٥.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "مسلسل يوسف الشريف في رمضان المسلسل دا دخل قلبي من قبل ما اشوفه" و "- العالم كله مقلوب على CoV-19 و وصلنا اكتر من 50 مليون حالة و محدش قادر يسيطر عليه يوسف الشريف".
وقال أخرون: "رمضان 2021، خلصانه هحضر الشابووه من دلوقتي دا عشان يوسف الشريف مبيعملش حاجه وحشه ابدا كل أعماله عظيمه" و" ياريت يبقا المسلسل من 10ل 15 حلقة يبقا افضل من مط ال30 حلقه اللي ملهمش لازمه ودا هيخلي المسلسل افضل قيمه عند الشباب وناس كتير بالتوفيق لكل صناع العمل #covid25 #يوسف_الشريف ".
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