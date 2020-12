Advertisements



رغم مرور 26 عام على طرحها رسميا، مازات الاغنية التي طرحتها النجمة ماريا كيري للكريسماس تحقق نجاحا كبير بتصدرها لقوائم الاستماع حول العالم.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن الاغنية التي طرحت بعنوان ALL I WANT FOR CHRISTMAS، تعد الاغنية الاكثر استماعا حاليا ببريطانيا.

وطرحت الاغنية للمرة الأولى بطريقة الفيديو كليب في عام 1994.