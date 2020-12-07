الأربعاء.. ”الثقافة” تحتفي بالعلاقات المصرية اليونانية

ينظم المجلس الأعلى للثقافة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية الأمسية السابعة من سلسلة أمسيات مبادرة "علاقات ثقافية " والتى يتم خلالها الاحتفاء بالعلاقات المصرية اليونانية، وذلك في تمام السادسة من مساء الأربعاء ٩ ديسمبر الحالى، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.
ويأتى ذلك تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة المصرية، ود. هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، و د. سعاد شوقي رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.
تتضمن الأمسية كلمة د. إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة المصرية، وكلمة السفير نيقولاوس جاريليدس، سفير اليونان بالقاهرة، وكلمة السفير محمد فريد منيب، المساعد السابق لوزير الخارجية وسفير مصر السابق لدي اليونان.
بالإضافة إلى مشاركة نخبة من أعلام الثقافة المصرية والمتخصصين فى التعاون الثقافى المصري اليونانى، من بينهم د. رشا طموم، مقررة لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس، والباحثة في علوم الموسيقي الغربية والعربية، د. محمد حمدي إبراهيم الناقد والمترجم الكبير ورئيس قسم اللغة اليونانية الأسبق بجامعة القاهرة، د. محمد عفيفي المؤرخ الكبير.
كما يشارك أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، ويني ميلاخرينودي مسئول النشاط الثقافي بالسفارة اليونانية والباحث في السينما المصرية اليونانية، ويدير الأمسية د. هشام عزمي الأمين العام للمجلس.
كما تتضمن الأمسية عرض فيلم تسجيلي قصير حول دولة اليونان، وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما تبث الأمسية "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب.
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