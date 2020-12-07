الأربعاء.. ”الثقافة” تحتفي بالعلاقات المصرية اليونانية

ينظم المجلس الأعلى للثقافة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية الأمسية السابعة من سلسلة أمسيات مبادرة "علاقات ثقافية " والتى يتم خلالها الاحتفاء بالعلاقات المصرية اليونانية، وذلك في تمام السادسة من مساء الأربعاء ٩ ديسمبر الحالى، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

ويأتى ذلك تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة المصرية، ود. هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، و د. سعاد شوقي رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

تتضمن الأمسية كلمة د. إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة المصرية، وكلمة السفير نيقولاوس جاريليدس، سفير اليونان بالقاهرة، وكلمة السفير محمد فريد منيب، المساعد السابق لوزير الخارجية وسفير مصر السابق لدي اليونان.

بالإضافة إلى مشاركة نخبة من أعلام الثقافة المصرية والمتخصصين فى التعاون الثقافى المصري اليونانى، من بينهم د. رشا طموم، مقررة لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس، والباحثة في علوم الموسيقي الغربية والعربية، د. محمد حمدي إبراهيم الناقد والمترجم الكبير ورئيس قسم اللغة اليونانية الأسبق بجامعة القاهرة، د. محمد عفيفي المؤرخ الكبير.

كما يشارك أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، ويني ميلاخرينودي مسئول النشاط الثقافي بالسفارة اليونانية والباحث في السينما المصرية اليونانية، ويدير الأمسية د. هشام عزمي الأمين العام للمجلس.

كما تتضمن الأمسية عرض فيلم تسجيلي قصير حول دولة اليونان، وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما تبث الأمسية "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب.