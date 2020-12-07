مخرجة "عاش يا كابتن" تكشف لـ "دوت الخليج" كواليس تصوير العمل

أشاد الجمهور والنجوم بالفيلم التسجيلي عاش ياكابتن، الذي عرض مساء امس ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.
وعبرت مى زايد مخرجة العمل عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل القوية التي وجدتها بعد عرض الفيلم، وقالت في تصريحات ل"دوت الخليج" ان شكل الحضور في القاعة وهى مكتملة العدد رغم تطبيق الاجراءات الاحترازية كان رائعا.
واكدت ان حب الجمهور التي رأته امامها فى القاعة يعتبر أهم جائزة، واهدت العمل الي روح الكابتن رمضان، التي تمنت لو كان متواجدا معها ويشاهد النجاح الكبير للعمل.
وعن رحلتها مع تصوير العمل، قالت مي الفيلم استغرق 6 سنوات حتى يخرج العمل الي النور، 4 سنوات للتصوير وسنتين للمونتاج، مشيرة إلى ان الفيلم لم يجد دعما في بداية المشوار، وتم رفضه في اكثر من مهرجان، لكنها اصرت على خروجه حتى وان كان من نفقتها الخاصة، وبعد 3 سنوات من التصوير حصلت على دعم للفيلم من المهرجانات.
وقامت مي، بإخراج وانتاج ومونتاج الفیلم القصیر "ذاكرة عبّاد الشمس" الذي عرض في مهرجان برلین السینمائي الدولي عام ٢٠١٦ .كما شاركت بإخراج وإنتاج وتصویر الفیلم الروائي الطویل "أوضة الفیران" الذيُ عرض في مهرجان دبي السینمائي الدولي عام ٢٠١٣.
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