أسامة كمال يوجه خطابًا للأعلى للإعلام وينتظر الرد

أرسل الإعلامى أسامة كمال خطابا رسميا إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، راجيا أن يتم الرد عليه خلال يومين من إرساله، ونشر كمال على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة من نص الخطاب وعلق عليه: "توجهت صباح اليوم بهذا الخطاب لرئيس المجلس الأعلى للإعلام وفي انتظار رده خلال ٤٨ ساعة من ساعة إرساله".

وقال كمال في متن خطابه إن قرار الإيقاف أضر بسمعته الإعلامية التي بناها على مدى 38 عاما، كما أنه يعرّض قناة " المحور" لخسائر فادحة ماديا ومعنويا.

وجاء في نص الخطاب أيضًا: "فوجئت اليوم من وسائل الإعلام أنه قد صدر قرار من قبل مجلسكم بوقفي عن تقديم برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أسبوعين وتغريم القناة مبلغًا قدره مائة ألف جنيه، بسبب شكوى تقدمت بها الشركة المصرية للاتصالات في حقي مدعية أنني قد تقدمت ببلاغ للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ مما ألحق الضرر بالمصلحة العامة على خلاف الحقيقة ودون مستندات، وهو أيضا على خلاف الحقيقة، حيث نقلت عن أكثر الصحف الأمريكية رزانة وأكثر من عشرة مواقع متخصصة".

وكان المجلس الأعلى للإعلام أعلن أنه أجرى الفحص اللازم في الشكوى المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات ضد الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج "90 دقيقة" على فضائية المحور، وتم عقد أكثر من جلسة لسماع الإيضاحات اللازمة، ومن بينها جلسة مع "كمال" نفسه، استمرت قرابة الثلاث ساعات، والمستشار القانوني ومدير القناة، وبناء عليه أصدر قرارا بإيقاف أسامة كمال عن تقديم البرنامج لمدة أسبوعين وتغريم قناة المحور 100 ألف جنيه وفق بيان المجلس.

كما أصدر نقيب الإعلاميين طارق سعدة، القرار رقم 21 لسنة 2020 بمنع ظهور أسامة كمال مقدم برنامج 90 دقيقة على قناة المحور على أي وسيلة إعلامية ومنعه مزاولة أي نشاط إعلامي لحين تقنين أوضاعه مع النقابة وفقًا لنص المادتين (2-19) من قانون النقابة.