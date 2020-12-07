هشام عباس يطرح اغنية جديده ”اللى احنا فيه”

طرح النجم هشام عباس اليوم أحدث أغانيه بإسم "اللى احنا فيه" وهى -Lyrics Video- وهذه الأغنية تعد من الموسيقى ذات الإيقاع السريع الراقص المبهج، وكلماتها توفر دفعة إضافية من الفرح والتفاؤل والتحفيز بإيجابية، ويتحدى بها أزمات 2020.

تعد الاغنية عودة فنية استثنائية لهشام عباس بعد ان وضع خطة قرر فيها ألا يبتعد عن جمهوره مرة ثانية، بعد توقف لمدة 10 سنين كان فيها بعيدًا عن الساحة الغنائية، وقد بدأها عندما عاد وقدم في عيد الحب الماضى أغنية "هى دى"، يذكر أيضا ان شركة مزيكا قد طرحت له العام الماضى ألبومه الأخير "عامل ضجة" والذي حقق نجاحًا كبيرًا، وتعاون فيه مع العديد من الشعراء والملحنين، وضم الألبوم 11 أغنية منها: "أنا تاعب قلبي" و"شاري بالغالي" و"الفترة اللى فاتت".

أغنية "اللى احنا فيه" من كلمات أمير طعيمة وألحان تامر على وتوزيع موسيقى توما، وتقول كلماتها:

اللى احنا فيه بقى ده ايه معناه.. ده محير قلبى في هواه.

ومابرتحش غير معاه.. وماليس سيره غير عليه.

شكل الموضوع موضوع كبير.. ده من روحى عليه باغير.

دى حاجات مابتحصلش كتير.. عايز اعرف ده عاملى ايه.