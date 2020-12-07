يوسف عثمان لـ كاميرا دوت الخليج: اتصدمت من ردود الفعل على مسلسل خيط حرير "فيديو"

يوسف عثمان، عن كواليس مسلسليه الجديدين وادي الجن وأنصاف مجانين، مؤكدًا لكاميرا "دوت الخليج" أنه صُدم من ردود الفعل علي مسلسل "خيط حرير" كاشفًا تفاصيل وأسرارًا جديدة عن العمل.

تحدث الفنان





ويعد مسلسل "خيط حرير" آخر أعمال الفنان يوسف عثمان الذي يعرض الآن للنجمة مي عز الدين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج إبراهيم فخر.

مسلسل "خيط حرير" تدور أحداثه فى 35 حلقة، في جو من الإثارة والتشويق ويذاع الساعة 7.45 مساء على قناة ON ويعاد الساعة 1.30 صباحًا، و1 ظهرًا، بينما يعرض على قناة On Drama الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 5 صباحًا، و3 عصرًا.

ويشارك يوسف عثمان في مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز للمخرج أحمد علاء الديب وتأليف باهر دويدار، وإنتاج سينرجي ويشارك في بطولة العمل هند صبري وصلاح عبد الله وهشام سليم وندا موسى ومايان السيد.

يوسف عثمان ممثل مصري صغير السن كان أول ظهور له مع المخرج أسامة فوزي في فيلم بحب السيما وبعدها قدم فيلم سيب وأنا سيب مع المخرج وائل شركس و قام بدور على في فيلم خلطة فوزية مع الهام شاهين وفتحي عبد الوهاب وعزت أبو عوف مع المخرج مجدي أحمد علي.

وقام بأداء دور الطفل عادل في الحلقات الأولى من مسلسل لحظات حرجة و دور أسامة في مسلسل قلب امرأة - و دور عصام في مسلسل يتربى في عزو و دور حسن في مسلسل العائد الذي قام فيه بدور قهوجي، ودور رامي في مسلسل عائلة مجنونة جدا مع فتحي عبد الوهاب و رانيا فريد شوقي و من اخراج رائد لبيب و دور حسن في مسلسل "البوابة التانية" مع نبيلة عبيد و دوره في مسلسل آخر الخط مع المخرج محمد عبد العزيز في 2013 عاد للتمثيل بدوره في مسلسل فرعون من بطولة خالد صالح حصل على جائزة أوسكار السينما المصرية عن دوره في فيلم بحب السيما.