لكاميرا دوت الخليج.. ملك وليلى أحمد زاهر ترقصان على لقيت الطبطبة "فيديو"

وانتعلت ملك أحمد زاهر حذاء أنيقا ذا كعب عالر باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بكلاتش صغير الحجم بنفس اللون، فيما تزينت ببعض الأكسسوارات البسيطة التي منحتها إطلالة جذابة. ووضعت خبيرة التجميل دينا راغب ماكياج جذابا كشف عن جمال ملامح ملك أحمد زاهر، فيما اعتمدت على تسريحة شعر متناسقة مع إطلالتها من أنامل المصفف ألفريد.

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