تعرف على أبرز أعمال بسمة في عيد ميلادها

يحل اليوم الاثنين الموافق ٧ ديسمبر، عيد ميلاد الفنانة بسمة، التي قدمت عددا كبيرا من الاعمال الفنية على مدار مشوارها الفني.
ولدت بسمة في القاهرة لأب مصري يعمل بالصحافة وأم مصرية تعمل في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، أما جدها لأمها فهو السياسي يوسف درويش مؤسس الحزب الشيوعي المصري.
أتمت دراستها الثانوية في «مدرسة الليسيه الفرنسية»، تخرجت في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية عملت كمذيعة في قناة النيل للمنوعات ثم قنوات دريم، ثم إتجهت للعمل بالتمثيل وكان أول أفلامها المدينة حيث اختارها المخرج يسري نصر الله للمشاركة في الفيلم.
شاركت بسمة في عدد كبير من الاعمال الفنية كان من بينها فيلم ويچا، وليلة سقوط بغداد، ولعبة الحب، وكشف الحساب، ومرجان احمد مرجان، وزي النهاردة، وواحد صحيح، شيخ چاكسون، وليل خارجي، وغيرها من الاعمال.
يذكر أن اخر اعمال بسمة فيلمي "رأس السنة" و"بعلم الوصول".
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