اليوم.. عرض فيلم "نحن من هناك" بمهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - يقدم مهرجان القاهرة السينمائي اليوم الاثنين في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ، بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية، الفيلم الوثائقي اللبناني "نحن من هناك" للمخرج وسام طانيوس في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الفيلم انتاج فرنسي لبناني مشترك، ويعرض ضمن مسابقة أفاق السينما العربية.

كما يعرض اليوم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، وللمرة الثانية في الثامنة مساء بالمسرح الكبير، الفيلم الأمريكي (Nomadland - أرض الرُحّل) إخراج كلوي تشاو، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.