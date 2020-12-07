دينا فؤاد تشارك جمهورها بوستر مسلسل "جمال الحريم"

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة دينا فؤاد، جمهورها ب البوستر الدعائي لمسلسل "جمال الحريم" عبر موقع تبادل الصور والفيديو "انستجرام".

وتصدرت دينا فؤاد البوستر، حيث ظهرت بشكل مختلف وجذاب، وخلفها أيادى تلتف حولها، فى إشارة إلى أن العمل يحمل طابع الإثارة والتشويق.

حيث تقدم دينا فؤاد، شخصية جديدة ومختلفة عليها تماما، لم تقدمها من قبل، والمقرر أن يتم عرضه قريبا، عبر شاشات التلفزيون.

مسلسل «جمال الحريم» من إنتاج شركة سينرجى، بطولة نور، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي.