"عيدك في الجنة يا حبيبي".. أحمد عبدالله محمود يحيي ذكرى ميلاد والده

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان أحمد عبدالله محمود، على إحياء ذكرى ميلاد والده الفنان الراحل عبدالله محمود، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر أحمد عبد الله محمود صورة جمعته بوالده الراحل عبد الله محمود من مرحلة الطفولة : وعلق عليها قائلًا: "عيدك فى الجنة يا حبيبي وصاحب عمرى، اليوم ذكرى ميلاد والدي العزيز رحمة الله عليه".

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان أحمد عبدالله محمود الدرامية مسلسل "اتنين في الصندوق"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد مصطفى، ﺗﺄﻟﻴﻒ لؤي السيد، بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة أوس أوس، بيومي فؤاد، إنتصار، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي.