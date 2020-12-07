سيف نبيل يتعرض للخيانة.. ولمن قال قلبك أسود؟

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح النجم "سيف نبيل" عمله الجديد بعنوان "قلبك أسود" على طريقة الفيديو كليب عبر كافة المتاجر الرقمية. وحصد العمل في أولى ساعات إطلاقه على مئات آلاف المشاهدة عبر يوتيوب، وعبر مختلف التطبيقات الرقمية.



"قلبك أسود"، اغنية تحكي قصة شاب، عانى من الحب، حيث قدم العديد من التنازلات وكسر من نفسه طوال فترة العلاقة، ليعود ويلقى نفسه مجروحاً. وقد نجح المخرج الشاب "حسين شعلان" بتجسيد الأغنية، بقصة لمست قلب كل من شاهد الفيديو كليب، ليعيش لحظات من التشويق طوال مدة المشاهدة.



وتدور قصة الفيديو كليب حول "سيف"، وهو رجل أعمال، يعيش لحظات صعبة في شركته بسبب خسارته للعديد من المناقصات الضخمة بعد تسريب معلومات سرية من قلب الشركة. سيف في لحظات صعبة، يبحث عن الشخص الذي يقف وراء محاولات تدمير الشركة. خلال القصة، نرى سيف بعلاقة قريبة وحميمة مع حبيبته، وهي ال Blogger البحرينية "المها"، التي تظهر خلال المشاهد بكونها السند خلال هذه المرحلة الصعبة.



الا أن نقطة التحوّل تكون عندما يتسلّم "سيف" ظرفاً يحتوي على تفاصيل الشخص الذي يقوم بالتسريبات، ليكتشف أنها حبيبته وشريكته، التي كانت من خانته وباعته مع أحد شركائه.



يذكر أن "قلبك أسود" من كلمات محمد الجبوري، الحان سيف نبيل، توزيع عمار عدنان، ميكس وماسترينغ عمر صباغ.