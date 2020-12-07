حسين الجسمي: أنا ملحن مبتدئ جديد و"بالبنط العريض" جرعة سعا

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الفنان حسين الجسمي في برنامج The insider بالعربي تحية حب وتقدير لكل جمهوره على ردة فعلهم على أغنية " بالبنط العريض " التي تحقق نجاحاً كبيراً منذ طرحها واصفاً إياها بجرعة سعادة .

الجسمي قال في لقائه مع الإعلامي ايلي نخله أن هذه الأغنية كانت بصمة من بصمات 2020 لما تحمله من بساطة و جملة فنية جميلة ،

ووصف تجربته بتلحينها بأنها تجربة ملحن مبتدىء هدفه التواصل مع الجمهور من خلال ابتسامة و أغنية فيها كل معاني السعادة .

وفي رد على سؤال ما اذا كان نجاح بالبنط العريض حمسه للإكثار من التلحين ، رد الجسمي أن مسألة التلحين عنده تنبع من حافز ما ، واعداً الجمهور بألحان أقوى .

أما في ما يتعلق بحب الأطفال لهذه الأغنية و حرصه على نشر فيديوياتهم على صفحاته الخاصة ، قال الجسمي أن المشاركة مع الناس حلوة

مشيراً الى أنه يسعد دائماً بكل من يوجه له مشاعر حب ويتقبلها بصدر رحب .