تكريم النحات محمد ثابت عن عمل يجسد جيش مصر الأبيض

القاهرة - محمد ابراهيم - كرمت لجنة التحكيم فى مجال النحت، الفنان محمد ثابت، عن مشاركته بمسابقة مهرجان "ما بعد الكورونا" الذي نظمه أتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي"، وذلك عن عمله الفني الذي يجسد شخصية الطبيب.

العمل اعتبرته لجنة التحكيم تكريما لجيش مصر الأبيض من قبل الفنان محمد ثابت، عن دور الأطباء فى حماية ورعاية المواطنين خلال جائحة كورونا، واعتبره أعضاء اللجنة تجاوبا من قبل الفنان مع عنوان المهرجان.

وافتتح وزير الثقافة الأسبق الدكتور شاكر عبد الحميد والناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي"، مهرجان "ما بعد الكورونا" قبل أيام وتستمر فعالياته حتى منتصف الشهر الجاري.