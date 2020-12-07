دينا فؤاد تروج لمسلسها الجديد ”جمال الحريم”

نشرت دينا فؤاد، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، بوسترا دعائيا لمسلسلها الجديد "جمال الحريم" الذى تشارك في بطولته بجانب النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم والمقرر عرضه على الشاشات قريبًا.

وتصدرت دينا فؤاد البوستر، حيث ظهرت بشكل مختلف وجذاب، وخلفها أياد تلتف حولها، في إشارة إلى أن العمل يحمل طابع الإثارة والتشويق، حيث تظهر النجمة بشخصية جديدة ومختلفة عليها تماما، لم تقدمها من قبل، إذ تتحدى نفسها في العمل الدرامى الجديد وتتخلى عن جمالها وتظهر قدراتها التمثيلية خصوصا أن الدور يعتمد على التمثيل والانفعالات ويندرج تحت الأدوار المركبة والصعبة.

وأعربت دينا فؤاد في بيان لها اليوم عن سعادتها بالشخصية وكذلك فريق العمل والمخرجة منال الصيفى، مؤكدة أن العمل تحت قيادة مخرجة واعية تفهم الممثل وتحبه وهذا شىء عظيم، موضحة أن أجواء العمل تتسم بالسعادة والحب بين كل الأبطال والبطلات.

وتتمنى دينا فؤاد أن ينال العمل اعجاب جمهورها، خاصة وأنها تظهر بشكل مختلف، وتراهن على نجاحه بصورة كبيرة وقت عرضه، حيث يعد مسلسل "جمال الحريم" من الأعمال الدرامية المختلفة في فكرته وشكله ومضمونه، ويدور في إطار من التشويق والاثارة ومن المتوقع أن يحصد على الكثير من الإشادات وقت عرضه، لاختلافه عن الدراما السائدة.

جمال الحريم بطولة نور، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي.