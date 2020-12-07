اليوم.. العرض العالمي الأول لفيلم "الحد الساعة خمسة"بحضور صناعه

القاهرة - محمد ابراهيم - يعرض اليوم في الثالثة والنصف عصرا بسينما الهناجر الفيلم الروائي القصير " الحد الساعة خمسة" ضمن فعاليات مسابقة سينما الغد ضمن اقسام الدورة ال42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور صناعه ومجموعة من السينمائيين والفنانين.

الفيلم بطولة الفنانة هديل حسن التي تلعب فيه ادور ممثلة في بداية مشوارها الفني تحظي علي تجربة أداء مع مخرج كبير اللذي يضعها في موقف يتعين عليها القيام بإختيار صعب.

الفيلم من إنتاج Red star, africa films , s productions وتأليف وإخراج شريف بنداريويشارك هديل في بطولة الفيلم كل من المخرجين خيري بشارة و ايتن امين والفنان صدقي صخر.



وكانت هديل حسان قد شاركت من قبل في بطولة مسلسلي "سابع جار " و'لعبة النسيان".



وعبرت هديل عن سعادتها وفخرها بوجود فيلمها في مهرجان كبير وهام بحجم مهرجان القاهرة.



وسيكون العرض الثاني للفيلم غدا 8 ديسمبر في سينما أوديون.