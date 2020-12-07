لاميتا فرنجية ترزق بمولودها الثالث.. وهذا اسمه

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عن سعادتها الكبيرة نتيجة قدوم مولودها الثالثة الذي أطلقت عليه اسم "إريك"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت لاميتا فرنجية صورة لمولودتها إريك برفقة ابنها الكبير جاستين، وعلقت عليها قائلة:” مرحبا بك في المنزل أخي الصغير، أنت أفضل هدية لي، أحبك كثيرًا يا عزيزي إريك".

وفي سياق آخر، شاركت لاميتا فرنجية في العديد من الأفلام، والمسلسلات منها "حد سامع حاجة"، "محترم إلا ربع"، " 365 يوم سعادة"،"عمرو وسلمى 3"، مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".