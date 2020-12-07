أحمد أمين ينفي إصابته بفيروس كورونا

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان أحمد أمين، عن عودته للإلتزام بإلاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، وذلك بعدما شعر بقلق شديد نتيجة اهماله هذه الإجراءات خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

كتب أحمد أمين تغريدة جديدة قال فيها:"أنا رجعت تاني أحاول أعمل كل احتياطات الاحتراز من نضافة وتباعد وتطهير وخلافه، منغير رعب، بس حسيت إني أهملت شويتين، خدو بالكم من نفسكم".

وأثارت الك التغريدة قلق جمهوره، الذين اعتقدوا إصابته بفيروس كورونا المستجد، لكنه رد عليهم قائلاً:"أنا الحمد لله بخير ومعنديش مشكلة لغاية دلوقتي، بس الاحتياط واجب".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد أمين الدرامية مسلسل" ما وراء الطبيعة"، الذي تم عرضه مؤخرًا على منصة "نتفليكس" العالمية، والمسلسل بطولة اللبنانية رزان جمال، آية سماحة، سماء إبراهيم، والمنتج التنفيذي عمرو سلامة ومحمد حفظي، وهو من إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري.