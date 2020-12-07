علا رامي تكشف عن تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة علا رامي، عن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك خلال حضورها لفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، بدروته الـ42.

وقالت علا رامي في تصريحات صحفية لها أنها أصيبت هي وشقيقتها وشقيقها عمر وزوجته وأبنتهم بفيروس كورونا، منذ أربعة أشهر، وقت الموجة الأولى، وتم شفائهم منها، مُضيفة:"جالنا من الأكياس اللي بتيجي البيت، واتبعت العزل المنزلي، ومروحتش أي مستشفى تابعة للعزل الصحي لوزارة الصحة".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة علا رامي الدرامية مشاركتها في الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مصطفى أبو سيف، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد شوقي، بطولة ميرنا نور الدين، أسماء جلال، هند عبدالحليم، هاجر أحمد، رمزي لينر، أحمد كرارة.