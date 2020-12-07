بفستان فضي لامع.. سارة عبد الرحمن تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في مهرجان القاهرة السينمائي

شاركت الفنانة سارة عبد الرحمن مقطع فيديو من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت سارة باطلالة أنيقة، بفستان فضي لامع وطويل، وحرصت على ارتداء حذاء باللون الفضي لتبرز جمال طلتها.

ومن الناحية الجمالية ظهرت بلوك ميك اب أنيق لتخطف الأنظار، واعتمدت على طلاء الشفاة الأحمر، ومن جانب الشعر، اعتمدت على تسريحة الويفي لشعرها القصير لتناسب اطلالتها.

وعلقت على مقطع الفيديو قائلة: "شكرا مهرجان القاهرة السينمائي".

تقام الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.

وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.

وكانت الفنانة "سارة عبد الرحمن" انضمت لأسرة مسلسل "من أول نظرة " المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، والمسلسل الذي يخرجه خالد الحلفاوي، من بطولة كل من دنيا سمير غانم ، محمد سلام، شيماء سيف، وإسلام إبراهيم.

ويُقدم المسلسل، الذي قام بكتابته المُمثل والمؤلف المصري أيمن وتار، ثلاث قصص منفصلة، يستمر كل منها لعشرة حلقات، تشارك الفنانة "سارة عبد الرحمن" فى الحكاية الثانية من المسلسل وهو بعنوان "لهفة ٢".

وعلى صعيد آخر شاركت "سارة عبدالرحمن"، مؤخرًا بمهرجان "كليرمونت فيران" بفرنسا الذى يعد من أعرق المهرجانات بالنسبة للأفلام القصيرة فى العالم، بفيلم "لما فات عشرة" للمخرجة جيلان عوف.

جدير بالذكر أن سارة عبد الرحمن تألقت بشدة من خلال مسلسل "سابع جار" الذي عرض العام الماضي.