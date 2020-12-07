خاص لكاميرا "دوت الخليج".. رنا رئيس تودع 2020 بأغرب أغنية "فيديو"

أبدت الفنانة رنا رئيس، سعادتها بحضور ندوة السيناريست الكبير وحيد حامد، التي أقيمت أمس ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي تتواصل فعالياته حاليًا.

كما تحدثت رنا رئيس عن عملها الجديد "ظل راجل" ودورها فيه وكذلك مسلسل يحيى الفخراني الجديد المنتظر عرضه في رمضان المقبل "زاهي زركش" كاشفة تفاصيل الدور.

كانت عبّرت الفنانة رنا رئيس، عن سعادتها بتجربة مسلسل "ليالينا 80" الذي عرض في رمضان الماضي 2020. وقالت رنا رئيس، انها سعيدة أيضا بالمشاركة في مسلسل ليالينا 80 الذى ضم مجموعة كبيرة من النجوم منهم اياد نصار وغادة عادل وخالد الصاوي وصابرين، كما أشارت إلى إنها تحرص الفترة المقبلة على اختيار أدوار مختلفة عن الأدوار التي لعبتها مؤخرًا. للمزيد شاهد وقدمت رنا في الفترة الأخيرة مسلسلين هما "سلطانة المعز و ليالينا 80"، مع الفنانة غادة عبد الرازق، وذكرت رنا انها استمتعت كثيرا بهذه الأعمال التي لاقت نجاحا كبيرا عن عرضهما في رمضان الماضي. وعبّرت رنا رئيس عن سعادتها بالعمل مع الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل "سلطانة المعز"، الذي عُرض في رمضان الماضي 2020. وقالت رنا رئيس: " شخصيتي في مسلسل سلطانة المعز، بعيدة عني جدًا، و زي ما بيقولوا خرجت من جلدي، مكونتش انا و ده يمكن الصعب في الموضوع بس ده خلاني اشوف هي بتفكر ازاي وابعاد الشخصية وبيطلع بإحساسها ".

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