يزن السيد يبكي لحظة استقباله مولوده الجديد "آدم" ...بالفيديو

يزن السيد وزوجته لمى الرهونجي رزقا بمولودهما الأول بعد حوالي عام على زواجهما، ووثقا هذه اللحظة من داخل المستشفى حيث انهار الممثل السوري يزن السيد بالبكاء لحظة استقباله مولوده الجديد وحمله بين ذراعية فيما أطلق الثنائي على الصغير اسم "آدم".

يزن السيد وزوجته يستقبلان مولودهما "آدم"

زوجة الممثل السوري يزن السيد، لمى الرهونجي، زفت لمتابعيها عبر حسابها على انستغرام خبر انجابها لطفلها معلنة بأنهما أطلقا عليه اسم "آدم".

وظهرت لمى الرهونجي في تقرير أعدّه برنامج "ايه تي بالعربي" من داخل غرفة الولادة بينما انهار زوجها الممثل يزن السيد بالبكاء لحظة رؤيته لمولوده وحمله بين ذراعية، فتلقي التهاني مع زوجته من أصدقائهما وأقاربهما من داخل المستشفى، كما حضرت الطفلة "اصالة نصري"، ابنة لمى الرهونجي من طليقها السابق انس نصري، شقيق الفنانة اصالة، وقامت بحمل أخيها غير الشقيق مبدية سعادتها.

وآدم هو الابن الثاني للفنان يزن السيد حيث كان قد رزق من زواجه الأول بطفله الأول يعرب من زوجته السابقة فلك الفقير، بينما كانت لمى الرهونجي متزوجة من أنس نصري شقيق الفنانة أصالة نصري ولها منه ابنة اسمها أصالة أيضاً.

وتفاعل المتابعين مع الفيديو خاصة لحظة بكاء يزن السيد المؤثرة اثناء رؤيته لمولوده الجديد، وتمنوا للصغير الحياة السعيدة الى جانب والديه.

زوجة يزن السيد تكشف جنس جنينها

زوجة الممثل السوري يزن السيد، لمى الرهونجوي، احتفلت في وقت سابق مع متابعيها على انستغرام بمناسبة الكشف عن جنس جنينها حيث نشرت صورة لها وهي ترتدي اللون الأزرق وتحمل بالونات بنفس اللون، معلنة بأنها تنتظر مولوداً ذكراً.

وكانت لمى الرهونجي أعلنت قبل حوالي شهر عبر حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" عن خبر حملها، بينما تزوجت من يزن السيد قبل حوالي عام.