بدر اللحيد عن الهجوم على مسلسله "ضحايا حلال":انتقدوا العمل قبل عرضه ورأيهم سيتغير!

بدر اللحيد أحد النجوم الذين نجحوا في تقديم مجموعة من الأدوار الناجحة خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما شارك في العديد من الأعمال الدرامية والتي كان من آخرها مسلسل "ضحايا حلال" الذي بدأ عرضه على تطبيق "شاهد".

بدر اللحيد: سعيد بردود الفعل حول مسلسل "ضحايا حلال"

بدر اللحيد الفنان السعودي تحدث في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن رأيه في ردود الفعل حول مسلسل "ضحايا حلال" حيث أكد على سعادته بالمناقشات والجدل الذي تسبب فيه العمل حتى قبل عرضه، في وقت شدد فيه على أهمية أن يكون الحكم بشكل واضح بعد مشاهدة العمل كاملا فقال بدر اللحيد: "الحمد لله سعيد بردود الفعل على العمل حتى قبل عرضه والجدل الذي صار عليه كان إيجابي وساهم في انتظاره ومشاهدته، صحيح أنني ضد انتقاد العمل قبل عرضه وهذا ما حدث من البعض للأسف، لكنني مقتنع أن بعد عرضه كاملا سوف ينكشف الستار عن العمل ومضمونه".

بدر اللحيد يكشف تفاصيل دوره في مسلسل "ضحايا حلال"

بدر اللحيد كشف كذلك عن شخصية راكان التي يقدمها في مسلسل "ضحايا حلال" فقال: "المسلسل منذ ترشيحي للمشاركة فيه شعرت بأنه سوف يحدث حالة من الجدل بسبب ما يحمله من قصة جديدة وطرح جريء، وتحمست كثير له وأيضا الدور الذي سوف اقدمه فيه، حيث أجسد شخصية طيبة حنونة جداً اسمها راكان، سوف يكون ظهورها الأول في الحلقة الخامسة وهو دور كيفي جداً أكثر من الكم، فكان اهتمامي بأهمية الدور أكثر من مساحته".

وأضاف بدر اللحيد: "لا أنسى أنني تشرفت كثيرا بالعمل مع الأستاذ المخرج أحمد مدحت وفريقه كاملا الذي بالفعل كانوا قمه في الاحترافية والمهنية وتعلمت منهم الكثير"، ويشارك في بطولة المسلسل كل من سناء بكر يونس، وخالد صقر، وميلا الزهراني، والعنود سعود، نسرين الراضي، ايدا، لين غره ، سعيد صالح، والعمل من تأليف نور الشيشكلي وإخراج أحمد مدحت.

سبب عدم مشاركة بدر اللحيد في أعمال سينمائية جديدة

بدر اللحيد أكد كذلك أنه ينتظر عرض مسلسل "مامجي" على الفضائيات بعدما تم عرضه على تطبيق "شاهد" فقال: "إن شاء الله قريبا سوف يعرض لي عمل ايضاً قد عرض على تطبيق (شاهد) وهو يحمل عنوان (مامجي) ومتحمس بشكل كبير له، أما بالنسبة لرمضان القادم فحتى الآن لم يتم الاتفاق بشكل رسمي على أي أعمال، لأنني بصراحة اتردد كثير في الاختيار وأفضل اقتناص العمل المميز".

بدر اللحيد تحدث كذلك عن السبب في عدم مشاركته في أعمال سينمائية خلال الفترة الماضية على الرغم من التطور الكبير الذي يحدث في السينما السعودية فقال الفنان السعودي: "الحمدلله أجد حراك قوي ورائع وحالة نضوج في السينما السعودية، ولكن انا حريص أن يكون أول ظهور سينمائي بالنسبة لي مميز ومرضي للجمهور المحب وإلا فلن أخطو أي خطوة للسينما اذا لم يتقدم لي عمل مميز ونقله نوعيه، فأنا كفنان دائما ابحث عن كل ما هو جديد ويضيف لي سواء في الدراما او السينما وحتى المسرح وبحكم أن ما يتم ترشيحي له حاليا دراما تلفزيونية فأجد فرصتي بها أكبر".

يذكر أن الفنان بدر اللحيد قد شارك في مجموعة أعمال خلال الفترة الماضية كان آخرها مسلسل "لوحة مائلة" والذي شارك في بطولته مع كل من الفنان محمد الدوسري، وعبدالله الحارثي، وعلي السعد، وهو من تأليف فهد الأسطا، وإخراج سمير عارف.