العرض العالمي الأول لفيلم ”دروس اللغة الألمانية” بمهرجان القاهرة السينمائي

في عرضة العالمي الأول، ضمن الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي يعرض فيلم "دروس في اللغة الألمانية" الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الاثنين بمسرح we في دار الأوبرا المصرية "دروس في اللغة الألمانية" إخراج بافل جي. فيسناكوف من بلغاريا وألمانيا وتدور أحداث الفيلم حول نيكولا الذي يعمل سائقًا في بلغاريا، لكنه يقرر الانتقال إلى ألمانيا ليبدأ بداية جديدة يتخلص فيها من ماضيه السيئ. قبل السفر يجد نفسه يعيد النظر في ماضيه ليسأل إن كان يستطيع أن يطوي صفحة الماضي ويبدأ من جديد.
الفيلم يقدم للمشاهدين شخصية نقيض البطل بشكل لافت، إذ تجمع شخصية نيكولا الكثير من المتناقضات، بين الحب والعنف، والرغبة في البقاء مع أحبائه والحاجة إلى الرحيل. دراما تحمل الكثير من الجوانب الإنسانية والمأساوية كذلك، وبطل يصعب توقع خطواته القادمة، فبينما يبدو على حافة الانهيار نجده يجاهد ليقطع أشواطًا إضافية ولا يخسر أحبائه، لنستمر في التساؤل: متى سيتوقف عن المحاولة
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