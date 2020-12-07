ملوك أفريقيا.. سعد الصغير: كل فرح العروسين أهلاوية

وجاءت كلمات الأغنية: "الأهلي جامد ده فريق جبار، شايفين سامعين الجماهير بالملايين، ترقيص تهديف الأهلي ده مخيف، بنحبه برش برش، ده تاريخ وكيان اسمه الأهلي يا جدعان، الأهلي هو العمر، الأهلي واكل الجو، لما الأهلي بيلعب الدنيا بتحلو، ارقص كده كده كده كده".

وحصد فريق الأهلي بطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعدما فاز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة الماضية.

ولحق الأهلي بقافلة المتأهلين إلى النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية اثر فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا لهذا العام بالفوز على جاره ومنافسه التقليدي العنيد الزمالك 2 / 1 اليوم الجمعة في المباراة النهائية للبطولة.

وأصبح الأهلي رابع المتأهلين لهذه النسخة من مونديال الأندية والتي تستضيفها قطر من أول إلى 11 فبراير المقبل حيث سبقه كل من الدحيل حامل لقب الدوري القطري ممثلا عن البلد المضيف وبايرن ميونخ الألماني حامل لقب دوري أبطال أوروبا وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل دوري أبطال أوقيانوسية.

وكان الفريق حقق أفضل نتائجه في مونديال الأندية خلال نسخة 2006 باليابان حيث أحرز المركز الثالث في البطولة.

وكان مقررا أن تقام هذه النسخة من المونديال كالمعتاد خلال أول ديسمبر لكنها تأجلت إلى فبراير المقبل بقرار من الفيفا بسبب تأخر حسم عدد من البطولات القارية للأندية نتيجة أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.