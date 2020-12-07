أحمد حاتم يهنئ محمود حميدة بيوم ميلاده: كل سنة وأنت طيب يا برنس

شارك الفنان الشاب أحمد حاتم صورة جديدة تجمعه بالفنان محمود حميدة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق أحمد حاتم قائلا: "و لا كل مين حط اللاوندي عالقلقشندي ينفع افندي في الفلاحين ولا كل مين كسر سنونه و عمل لي نونه يصدق جنونه و يرجع جنين كل سنة و انت طيب يا برنس ????"

والجدير بالذكر يصادف اليوم ميلاد الفنان العظيم محمود حميده، وهو عيد ميلاده ال 67، وهو أحد أبرز معالم الفن بمصر بأدواره في السينما والتليفزيون.

يذكر أن اخر اعمال محمود حميده فيلم"الغسالة" ، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس وكتبت " فركش".

"الغسالة" من بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد.

ومن ناحية العمل الدرامي، شارك في مسلسل "لما كنا صغيرين" والذي تم عرضه في رمضان السابق.

احترف الفنان محمود حميدة، التمثيل منذ الصغر وكان عضوا في فرق التمثيل بالمدرسة بجميع مراحل التعليم.

وفي عام 1970 التحق بكلية الهندسة واستمر بها 7 سنوات وفشل في دراسة الهندسة ثم غير مساره التعليمي ليلتحق بكلية التجارة، وحرص أيضًا أن يكون عضوًا بفريق التمثيل بالكلية إلى أن أتم دراسته الجامعية.

بعد تخرجه في الجامعة عام 1981 التحق بإحدى الشركات العالمية بإدارة المبيعات وفي نفس الوقت مارس أيضا التمثيل والرقص من خلال فرق الهواة.

ويعتبر فيلم جنة الشياطين الذي قامت الشركة بإنتاجه من أهم الأعمال السينمائية التي أنتجت في مصر واعتبره النقاد واحدًا من أهم مائة فيلم منذ قيام صناعة السينما في مصر حتى يومنا هذا، وقد نال العديد من الجوائز في مختلف المهرجانات التي شارك فيها.

وفي عام 1986 أسند المخرج التليفزيوني أحمد خضر إلي محمود حميدة دور البطولة في مسلسل تليفزيوني ولاقى أداءه اهتمام العاملين والمهتمين بصناعة السينما في مصر، ثم انطلق للعمل كممثل سينمائي في أدوار مختلفة في عديد من الأعمال الفنية السينمائية.

وفي عام 1996 قام بتأسيس شركة البطريق للإنتاج الفني والخدمات السينمائية التي قدمت العديد من الأعمال الفنية سواء من إنتاجها الخاص، أو القيام بأعمال المنتج المنفذ لجهات فنية أخرى.