نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام شاهين عن تكريم وحيد حامد:"هو تكريم للفن الجميل الراقى الهادف البناء" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة السيناريست وحيد حامد، بعد منحه جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت إلهام شاهين صورة لها من خلال الندوة التي أقيمت له أمس في مهرجان القاهرة السينمائي، وعلقت عليها قائلة :"ندوة أستاذنا و قدوتنا وصديقنا و حبيبنا الأستاذ الكاتب العبقرى وحيد حامد كانت مظاهرة حب و شكر و عرفان و إمتنان من كل زملائه و تلامذته و جمهوره ".

وتابعت إلهام شاهين قائلة :"ربنا يخليه لنا ويعطيه الصحه يا رب، و يمتعنا بكتاباته و آراءه و أفكاره، تكريم الأستاذ وحيد هو تكريم للفن الجميل الراقى الهادف البناء، مبروووك يا فنان يا كبير".

والجدير بالذكر أن إلهام شاهين يعرض لها حاليًا في مهرجان القاهرة السينمائي فيلم"حظر تجول"، وهوبطولة أمينة خليل، أحمد مجدي، محمود الليثي، والفنان الفلسطيني كامل الباشا، مدير فني عاصم علي، تصميم أزياء ناهد نصرالله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، إنتاج مشترك بين شركات Red star Films، وS Productions و”Team On”.