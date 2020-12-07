"سينرجى فيلمز" تكشف عن صورة لأبطال المقاومة الشعبية فى "كيرة والجن"

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سينرجى فيلمز" تكشف عن صورة لأبطال المقاومة الشعبية فى "كيرة والجن" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت شركة سينرجى فيلمز عن صورة جديدة من كواليس الفيلم المنتظر"كيرة والجن"، والصورة عبارة عن تجمع لأبطال المقاومة الشعبية أثناء الاحتلال الانجليزى، وتجمع الصورة بين معظم الفنانين المشاركين فى بطولة الفيلم وعلى رأسهم كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى.
وفى سياق متصل انتهى مخرج الفيلم مروان حامد من تصوير أكثر من 50 % فى أحداثه بالعديد من أماكن التصوير ما بين القاهرة والاسماعيلية والاستديوهات، ومن المقرر تصوير المشاهد المتبقية تباعاً خلال الفترة المقبلة وذلك تمهيداً لطرحه فى نهاية العام المقبل 2021.
فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية "1919" للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار ويخرجه مروان حامد ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز كل من هند صبرى سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالاضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الاعلان عنهم تباعاً، فضلا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.
الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.