المطربة أحلام أحمد تشدو بروائع الموسيقي العربية على مسرح الجمهورية

يذكر أن فرقة الأحلام أسستها الفنانة أحلام أحمد، بهدف إحياء أعمال تراث الموسيقى العربية، وتقديم الأصوات الشابة المتميزة، وتضم مجموعة من أمهر العازفين، أما الفنانة أحلام فتميزت بأداء أغانى فيروز وأسمهان، حيث تخرجت فى معهد الموسيقى العربية ومثلت مصر فى العديد من المهرجانات العربية والدولية فى مختلف دول العالم منها "تونس، المغرب، الجزائر، تركيا، باريس، كوريا، لبنان، أسبانيا، الأردن"، كما شاركت خلال الدورة السادسة لمهرجان الموسيقى العربية كسوليست لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، بالإضافة إلى مشاركتها بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء خلال دوراته المتعددة.

بالاضافة الي باقة من اروع اعمال التراث والقدود الحلبية منها ياصلاة الزين ، سنة وسنتين ، ولا يا ولا ، ياويلى من حبة ، امانة عليك وموسيقي عربات السيكا يؤديها نجوم الغناء والعزف بالفرقة هم مصطفي سند ، رائد بسام ، محمود ابو خضرة ، محمد عيسى ، عبد القادر رداية ، أحمد جودة ، عزت محمد . وتشدو المطربة احلام باغاني قولوا لعين الشمس ، عالضيعة ، حتجن ، الطير المسافر ، اعطنى الناى ، لعبة الايام ، سألوني الناس ، غني لى شوى .