نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من اختيار محرري مجلة سكرين إنترناشونال الممثلة الأردنية تارا عبود ضمن نجوم الغد العرب 2020 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد أسابيع من اختيار تارا عبود كإحدى مواهب مبادرة ماد رايزينج سلِبرتي، أعلنت مجلة سكرين إنترناشونال عن اختيار الممثلة الأردنية الصاعدة ضمن النسخة الرابعة من برنامج نجوم الغد العرب 2020 التي قدمتها المجلة خلال الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

هذه هي المرة الثانية التي تعلن فيها المجلة عن اختياراتها لبرنامج نجوم الغد العرب ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما المقامة على هامش المهرجان، وتجمع صُنَّاع الأفلام من داخل وخارج العالم العربي لترويج وتطوير أساليب الحكي من مختلف أنحاء العالم. وتتولى إدارة البرنامج واختيار نجومه مراسلة سكرين إنترناشونال في العالم العربي ميلاني غودفيلو، بمشاركة من زملائها في المجلة، المحرر مات مولر، والناقد فين هاليغان.

ماد رايزينج سلِبرتي التي أختيرت تارا لها سابقاً، هي مبادرة أطلقتها شركة MAD Solutions، وتسعى الشركة من خلالها لرعاية عدد من مواهب التمثيل العربية التي تلمع كل يوم وتحتاج إلى حاضنة نمو مستدامة تضمن لهم أفضل استراتيجيات التسويق والدعاية. وأطلقت MAD هذه المبادرة من خلال MAD Celebrity، وهي إحدى شركاتها التي قدمت خدماتها لأكثر من 50 من نجوم الصف الأول والفنانين الفعالين بصناعة الترفيه العربية، وساندتهم خلال أكثر من 400 عمل فني وفي أكثر من 100 حدث على المستوى المحلي والدولي.

وقد بدأت تارا مسيرتها بعدد من الأفلام القصيرة، بداية بفيلم ورا الباب للمخرج معتز مطر، وLog in للمخرجة تيما الشوملي، ثم قدمت دوراً رئيسياً بفيلم أميرة الجبال (2009) للمخرج أمجد الرشيد أمام الممثل عامر الخفش، 12 سنتيمتر للمخرج زيد خالد، والفيلم الحائز على جوائز حياة (2019) للمخرجة لين عوض.

وبعد دورها بالمسلسل الأردني عبور الذي عُرض عربياً خلال موسم رمضان التلفزيوني في 2019، رشحتها النجمة صبا مبارك لدور البطولة للمخرج المصري محمد دياب لبطولة فيلمه المنتظر أميرة الذي ينتجه المخرج والمنتج الفلسطيني هاني أبو أسعد، بالتعاون مع المنتج والمؤلف المصري محمد حفظي (فيلم كلينك)، وتتولى توزيعه في العالم العربي MAD Solutions، بينما تستحوذ على حقوق توزيعه بباقي أنحاء العالم الشركة الفرنسية العريقة بيراميد إنترناشونال.