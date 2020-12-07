اية عبدالله تبدع فى التمثيل و الغناء في مسلسل طاقة حب (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - أبدعت المطربة اية عبدالله فى أدائها التمثيل و الغناء في أغنية الليلة في مسلسل طاقة حب الذي يذاع حاليآ علي قناة الحياة الفضائية بطولة الفنان احمد حاتم والفنانة يسرا اللوزي والفنانة شيرين والفنانة رشا مهدي والفنانة هاجر الشرنوبي والفنانة انوشكا والفنان سامح الصريطي والفنان محمد طعيمة والفنان احمد صفوت و انتاج اسلام المرسي و نجلاء رشدي و احمد السمان واخراج احمد يسري.

وقامت بالغناء والتمثيل في مسلسل طاقة حب المطربة اية عبدالله نجمة برنامج صوت الحياة؛ ويقول مطلع الاغنية: "الليلة اجمل من كل الليالي الليلة جنبي حبيبي اعز غالي روحي ياناس عشقاه من الليلة هبقى معاه ده انا كنت بحلم باليوم ده".