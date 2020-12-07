رنا رئيس تكشف لـ دوت الخليج كواليس أعمالها الجديدة مع يحيى الفخراني وياسر جلال

حرصت الفنانة رنا رئيس علي تقديم التهنئة لابطال مسلسل "انصاف مجانين" الذي تم عرضه امس بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته 42 والذي سيتم عرضه على منصة viu في شهر يناير المقبل.

وقالت انه حدث جديد من نوعه في مهرجان مصري أن يتم عرض مسلسل خلال فعاليات مهرجان سينمائي، وذلك نظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه المنصات الألكترونية حاليًا في الصناعة.

وكشفت رنا رئيس لكاميرا صدي البلد عن اعمالها القادمة قائلة انها تقوم بتحضير دورها في مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع الفنان يحيى الفخراني وكذلك مسلسل "ضل راجل" مع الفنان ياسر جلال.