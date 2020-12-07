أغنية وفيديو كليب.. نشاط جديد للنجمة أمينة مع لايف ستايلز ستوديوز

هذا التعاون هو الأول الذي سيجمع الطرفين بعمل سيشكل إضافة مميزة للساحة الفنية العربية كونه يجمع صاحبة الصوت الجميل بالشركة التي لم تتوقف يومًا عن دعم الفن الحقيقي بكامل قوتها.
الأغنية في مرحلة الإنتاج وتبصر النور بعد تصويرها على قناة الشركة المنتجة في يوتيوب.
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