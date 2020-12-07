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أغنية وفيديو كليب.. نشاط جديد للنجمة أمينة مع لايف ستايلز ستوديوز

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حالة من النشاط الفني تعيشها المطربة أمينة، لاختيار أعمال فنية جديدة، لتقديمها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تعاقدها مع لايف ستايلز ستوديوز، ضمن سلسلة الانتاجات الضخمة التي تحضر لها الشركة في الفترة المقبلة، حيث تتعاون مع النجمة أمينة بأغنية ستصورها على طريقة الفيديو كليب قريبًا.

هذا التعاون هو الأول الذي سيجمع الطرفين بعمل سيشكل إضافة مميزة للساحة الفنية العربية كونه يجمع صاحبة الصوت الجميل بالشركة التي لم تتوقف يومًا عن دعم الفن الحقيقي بكامل قوتها.

وتقول أمينة إنها سعيدة جدًا بهذا التعاون وتأمل أن ينال العمل إعجاب الجمهور فيكون بداية لسلسلة من التعاونات مع لايف ستايلز ستوديوز، مؤكدة حماسها الشديد لتقديم أغنية وفيديو كليب متميز.

الأغنية في مرحلة الإنتاج وتبصر النور بعد تصويرها على قناة الشركة المنتجة في يوتيوب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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