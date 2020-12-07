نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فقدت قطعة من قلبي".. بهذه الكلمات عبد الله الرويشد يُحيي الذكرى الثامنة لوفاة عمار الشريعي في المقال التالي

نشر عبد الله الرويشد، صورة جمعته بعمار الشريعي، وعلق عليها قائلاً: "في مثل هذا اليوم، فقدت الساحة الفنية، موسيقي ومؤلف عبقري، أنغامه منفردة، وألحان خاصة، في مثل هذا اليوم، فقدت الساحة الفنية، قطعة موسيقية، وفقدت أنا قطعة من قلبي، رحمك الله أخي وصديقي عمار الشريعي".

وفي سياق آخر، وضع عمار الشريعي”، الموسيقى التصويرية لأعمال فنية شهيرة، منها مسلسلي" رأفت الهجان، أرابيسك، شيخ العرب همام، حديث الصباح والمساء، زيزينيا، أم كلثوم، الشهد والدموع، نصف ربيع الآخر، دموع في عيون وقحة".

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان الكويتي عبد الله الرويشد، على إحياء الذكرى الثامنة لرحيل الموسيقار العظيم عمار الشريعي، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".