نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمو بيكا يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل مسلسله "ملوخية بالتريند" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب مطرب المهرجان حمو بيكا، عن سعادته بتكريمة من مهرجان "وشوشة" بأفضل مطرب مهرجانات، لعام 2020.وقال حمو بيكا في تصريخ خاص لـ، بأنه يستعد لـ تصوير فيلم جديد من بطولته والفنان عمر كمال، ومن المقرر بدأ التصوير بعد الانتهاء من مسلسلهم الجديد.

وأضاف "بيكا" بأنه انتهى من تصوير 20 حلقة من مسلسلة الجديد "ملوخية بالتريند" ومن المقرر طرحة على اليويتوب خلال الفترة المقبلة.

وأشار مطرب المهرجانات بانه يجهز عدد كبير من الحفلات خلال الفترة المقبلة بمناسبة عيد رأس السنة، بجانب تحضيراته لـ أغاني جديدة مع عمر كمال.