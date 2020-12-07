ساندرا نشأت تكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل أعمالها المقبلة

وقالت ساندرا نشأت في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" ، أنها تقوم حاليًا بالتحضير لفيلم جديد يحمل اسم "الصحبة الحلوة"، ومن المُقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة.

وقالت ساندرا نشأت أنها تعمل أيضًا على إخراج فيلم "شلة ليبون"، الذي يجمعها بالسيناريست تامر حبيب، وأنه تم التعاقد مع الفنانة منة شلبي لتكون أولى الفنانات التي ستقدمن دور البطولة النسائية في الفيلم، مُشيرًا إلى أن هناك عملاً آخر سيجمعها بالسيناريست وحيد حامد.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال المخرجة ساندرا نشأت السينمائية فيلم"المصلحة" الذي تم عرضه عام 2012، وهو بطولة أحمد السقا، وأحمد عز، حنان ترك، أحمد السعدني، صلاح عبدالله، محمد فراج، ومن تأليف وائل عبدالله.