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السبت.. لأول مرة الاذاعى رضا عبد السلام بالقرأن الكريم يشارك عمرو الليثى تقديم واحد من الناس علي الحياة

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أحمد جودة - القاهرة - في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس بمناسبة اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة السبت المقبل و لأول مرة يشارك الاذاعى رضا عبد السلام كبير مذيعى شبكة القرأن الكريم و من ذوى الاحتياجات الخاصة  الإعلامى دكتور عمرو الليثى تقديم برنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ،  رضا الاذاعى عبد السلام يكشف عن بدايته فى العمل بالاذاعة المصرية منذ اكثر من ٣٠ سنة ، وأبرز البرامج الذي قدمها وايضا عدد من الكتب الذي قام بتأليفها 

 و رفض تعيينه بسبب اعاقته و اصراره على العمل بالاذاعة و تعينه بإذاعة وسط الدلتا ، و يكشف دور الاذاعى الكبير حلمى البلك فى مساعدته فى  الانتقال لإذاعة القران الكريم بعد اجتيازه الاختبار . 

 

ويشارك المذيع رضا عبد السلام الاعلامي د. عمرو الليثي تقديم فقرات الحلقة ، واستضاف نماذج مشرفة علي الاصرار والتحدي ومنهم الدكتورة رشا ارنست من محافظة اسيوط  وعضو هيئة التدريس بكلية الاداب جامعة القاهرة ، و رباب ابو الديار من مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ وتعمل مدرسة للتعليم الابتدائى وكمان اسست حضانة للاطفال  ومبادرة بعنوان (مصر بدون اعاقة )

يذاع الحلقة السبت المقبل ١٢ ديسمبر الساعة ١٠ مساءً على شاشة الحياه

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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